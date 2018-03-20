TSK’dan dünyaya kapak!

TSK, Türkiye'ye iftira atan ABD ve batılı ülkeler cevap verdi. ABD ve farklı güçler tarafından gerçekleştirilen Rakka, Musul, Doğu Guta ve Halep operasyonlarına atıfta bulunulan paylaşımda, Afrin'in son durumuna işaret edildi. Ve şu ifadelere yer verdi: Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserlerve dini/kültürel yapılar Türk SilahlıKuvvetleri için dokunulmazdır!
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