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’dan dünyaya kapak!

TSK’dan dünyaya kapak!
TSK, 'ye iftira atan ve batılı ülkeler cevap verdi. ABD ve farklı güçler tarafından gerçekleştirilen , , ve operasyonlarına atıfta bulunulan paylaşımda, Afrin'in son durumuna işaret edildi. Ve şu ifadelere yer verdi: Sivil/ masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!






HAREKAT SONRASI AFRİN
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