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Eşli dehşet

’da 5 aylık hamile kadın, birlikte yaşadığı eski eşinin silahıyla başından vuruldu. Alkollü olan adam, “Aramızda tartışma çıktı. Tabancayı elinden almak isterken ateş aldı” dedi.

Eşli dehşet
Birlikte yaşayan eski karıkocanın tartışması kanlı bitti. Olay dün 'da meydana geldi. 5 aylık hamile olan Merve P. (27), birlikte yaşadığı eski eşi 36 yaşındaki Hüseyin B.'ye dışarı çıkıp, gezmek isteğini söyledi. Bu duruma karşı çıkan adam evden ayrıldı. Bir süre dışarıda dolaştı. Tekrar eve döndüğünde Merve B.'yi tabancayı başına doğrultmuş halde buldu.



MERMİ YANAĞINDAN GİRDİ
Hüseyin B., eski eşinin elindeki silahı almak isterken tabanca bir anda ateş aldı. Yanağından giren kurşun, talihsiz kadının başının arkasından çıktı. Sesleri duyan komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Merve P., ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkollü olan Hüseyin P. ise apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adam tedavisinin ardından polise verdiği ifadede, "Merve birlikte gezmeye çıkmak istedi. Bende kabul etmeyince tartıştık. Ardından tek başıma dışarıya çıktım ve bir süre sonra geri döndüm. Evde otururken Merve benim tabancamı alıp kendisine doğrulttu. Bende elinden almak istedim. Bu sırada silah ateş aldı" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Merve P.'nin durumu ağır. Yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor.

ERSOY İŞİTMEZ
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