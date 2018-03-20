Eşli dehşet

Birlikte yaşayan eski karıkocanın tartışması kanlı bitti. Olay dün Bursa'da meydana geldi. 5 aylık hamile olan Merve P. (27), birlikte yaşadığı eski eşi 36 yaşındaki Hüseyin B.'ye dışarı çıkıp, gezmek isteğini söyledi. Bu duruma karşı çıkan adam evden ayrıldı. Bir süre dışarıdadolaştı. Tekrar eve döndüğündeMerve B.'yi tabancayı başınadoğrultmuş halde buldu.
MERMİ YANAĞINDAN GİRDİ Hüseyin B., eski eşinin elindeki silahı almak isterken tabanca bir anda ateş aldı. Yanağından girenkurşun, talihsiz kadının başınınarkasından çıktı. Sesleri duyan komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Merve P., ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkollü olan Hüseyin P.ise apartmanın giriş kapısındabir anda yere düşerek bayıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adam tedavisinin ardından polise verdiği ifadede, "Merve birlikte gezmeye çıkmak istedi. Bende kabul etmeyince tartıştık. Ardından tek başıma dışarıya çıktım ve bir süre sonra geri döndüm.Evde otururken Merve benimtabancamı alıp kendisinedoğrulttu. Bende elindenalmak istedim. Bu sırada silahateş aldı" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Merve P.'nin durumu ağır. Yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor.
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