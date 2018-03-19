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'den için kritik uyarı (19 Mart 2018)

Genel Müdürlüğü tahmin raporunu açıkladı. için önümüzdeki 3 gün havanın yağışlı geçeceğini bildiren uzmanlar şiddetli rüzgarlara karşı da uyarılarda bulundu. İşte 19 Mart 2018 hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

Özellikle 'da gün boyu görülen yağmur, kesim kesim Marmara bölgesini de vurdu. Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege kıyılarında da görülen yağıştan sonra 5 günlük tahminleri geldi.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 07:52
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