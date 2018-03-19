Özellikle İstanbul'da gün boyu görülen yağmur, kesim kesim Marmara bölgesini de vurdu. Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege kıyılarında da görülen yağıştan sonra 5 günlük meteoroloji tahminleri geldi.
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı (19 Mart 2018)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu açıkladı. İstanbul için önümüzdeki 3 gün havanın yağışlı geçeceğini bildiren uzmanlar şiddetli rüzgarlara karşı da uyarılarda bulundu. İşte 19 Mart 2018 hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.