;
Yol Durumu
  1. Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

"Isırık" vakası

Isırık vakası

İstanbul'un en gözde turistik merkezlerinden Tepesi'nde yaşanan enteresan bir saldırı, hastanede bitti. Olay, geçen hafta Eyüp Pierre Loti'deki bir otelde meydana geldi.

Etiketler: ,
  • 19 Mart 2018, Pazartesi 08:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar