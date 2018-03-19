İstanbul'un en gözde turistik merkezlerinden Pierre Loti Tepesi'nde yaşanan enteresan bir saldırı, hastanede bitti. Olay, geçen hafta Eyüp Pierre Loti'deki bir otelde meydana geldi.
"Isırık" vakası
Etiketler: Pierre Loti , mehmet akif deveci
İstanbul'un en gözde turistik merkezlerinden Pierre Loti Tepesi'nde yaşanan enteresan bir saldırı, hastanede bitti. Olay, geçen hafta Eyüp Pierre Loti'deki bir otelde meydana geldi.
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