TSK'NIN AFRİN'E GİRMESİ İLE TEDİRGİNLİK YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI
TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bu sabah teröristlerden arındırılan Afrin ilçe merkezinde sivillerin terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini sevince bıraktı. Güvenlik güçlerini büyük bir mutlulukla karşılayan ve dua eden siviller, yer yer kutlamaların yapıldığı ilçede terörün gölgesinde yıllardan beri yaşadıkları sıkıntıları anlattı. İlçelerinin özgürleştirilmesini sağlayan Mehmetçik ve ÖSO birliklerine minnettarlıklarını ifade eden vatandaşlar, Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzurun kendi topraklarında da bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyor. Bu arada ilçe merkezinde konuşlandırılan bazı tankların namlularına Türk bayrağı ve zeytin dalları yerleştirildi.
Teröristler silahlarını alıp kaçmış
Afrinli siviller, ilçeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin TSK'ya karşı direnemeyeceğini anlayınca silahlarını araçlara yükleyerek birkaç gün önce ilçeden kaçtığını anlattı. Fırıncı Ali İmceddemi: "Allah Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Teröristler bize çok zulüm yaptı, insanların şehrin dışına çıkmasına izin vermediler. İnşallah ilçemiz en kısa sürede eski günlerine döner, başka bölgelerde olan komşularımız da bir an önce geri gelmeli" dedi.
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