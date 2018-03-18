'Taş'ımalı eğitim!

Nakil olan 36 öğrenci, yeni okullarında yemekhaneden faydalanamadı. Evlerinden getirdikleri yemekleri, taştan bahçe duvarında yemeğe başladı. Veliler ise ayaklandı: “Yağmurda bile burada yemek yiyorlar. Çocuk bunlar!”
Yeni okullarında yemekhaneden yararlanamayan 36 öğrenci, beslenmelerini bahçe duvarında yapmaya başladı. Şaşkına çeviren olay Erzurum Şenkaya'da yaşandı. Yanıkkaval Ortaokulu, öğrenci sayısının 40'ın altına düşmesi sonucu bu yıl kapatıldı. 36 öğrencinin kaydı, evlerine 5 kilometre uzaklıktaki Kömürlü Ortaokulu'na alındı. Ancak okulun yemek ihalesi daha önce yapıldığı için, yeni öğrenciler yemekhaneden yaralanamadı. Günde 9 saatlerini okulda geçirmek zorunda kalan öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri taştan duvarın üzerinde yemeye başladı.
OKULA GİTMEK İSTEMİYORLAR Çocukların, okul duvarını masa olarak kullanması, velilerin tepkisini topladı. Velilerden Akın Erdem, öğrencilerin soğuk ve yağışlı havalarda bile dışarıda yediğini, bu çağ dışı uygulamaya son verilmesi gerektiğini vurguladı. "Çocukbunlar, nefis denen bir şey var. Öğle arasında diğer öğrenciler yemekhaneye giderken, bunlar dışarı çıkıyor. Annelerinin hazırladığı yemekleri, ya da aldıkları bisküvileri yiyor. Diğer öğrenciler ise güzel yemeklerle karnını doyuruyor. Yaşanan bu durumdan ötürü bazı öğrencilerimiz okula gitmek istemiyor" ifadesini kullandı. İlçe yetkilileri ise sıkıntının giderilmesi için çalıştıklarını açıkladı.
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