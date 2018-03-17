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'da dev operasyon

'da yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilecek olan denetimlere, İlçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ekipleri'nin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 07:14
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