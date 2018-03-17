Üçünü yere düşürme

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Hainler duysun, siz gariban bir babanın gözbebeğini değil memleket sevdalısı bir adamın şehit olması için yetiştirdiği aslanı aldınız. Bende iki aslan daha var, vatana feda olsun.
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