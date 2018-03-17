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Üçünü yere düşürme

’de Kur’an-ı Kerim’i yerden kaldırmak isterken bombalı tuzakta can veren şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen ’in babası TAKVİM’e konuştu...

Üçünü yere düşürme
Oğluma "Bayrağın, Kuran'ın ve vatanın üç kutsalındır. Asla yerde bırakma" demiştim. Evladım da öyle yaptı. Kuran'ı yerde bırakmadı. Bıraksaydı kızardım, kahrolurdum...

Hainler duysun, siz gariban bir babanın gözbebeğini değil memleket sevdalısı bir adamın şehit olması için yetiştirdiği aslanı aldınız. Bende iki aslan daha var, vatana feda olsun.
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