;
Yol Durumu
  1. Adalet Bakanlığı'ndan flaş Çiftlik Bank açıklaması
  2. Meteoroloji uyardı! Bugünün keyfini çıkarın...

'dan açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'e düzenlenen kapsamında bu güne kadar toplamda 3 bin 567 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSKdan Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

'de 'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567'ye yükseldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, 'nin kuzeybatısındaki Afrin'de ///KCK ve DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu.

Etiketler: , , , , , ,
  • 17 Mart 2018, Cumartesi 09:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
memo memo

atesleri bol olsun darisi geride kalan kokarcalarin basina

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.03.2018 15:56
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar