Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567'ye yükseldi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu.
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atesleri bol olsun darisi geride kalan kokarcalarin basina
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