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  1. İstanbul'da korkunç kaza

uyardı! Bugünün keyfini çıkarın... ( 17 Mart 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü tahmin raporunu açıkladı. Hafta sonu plan yapanlar için uyarılarda bulunulurken, bugün tüm ülkede güneşli ve sıcak bir havanın hakim olacağı belirtildi. Yarından itibaren Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış beklentisi hakim. İşte Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporu...

Meteoroloji uyardı! Bugünün keyfini çıkarın...

Havanın bahar günleri yaşattığına aldanıp haftasonu için tatil planı yapanlara Meteoorloji'den uyarı geldi. Son yapılan tahminlere göre 17 Mart Cumartesi yani bugün başta olmak üzere tüm ülkede güneşli bir hava etkili olacak. Ancak 18 Mart Pazar yani yarın için kötü haber var. Yarın ülkenin batısında gök gürültülü ve kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Yağışlı havanın Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısından Çarşamba gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor. İşte İstanbul, ve 'deki raporu...

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 09:11
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