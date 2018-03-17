Havanın bahar günleri yaşattığına aldanıp haftasonu için tatil planı yapanlara Meteoorloji'den uyarı geldi. Son yapılan tahminlere göre 17 Mart Cumartesi yani bugün İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede güneşli bir hava etkili olacak. Ancak 18 Mart Pazar yani yarın için kötü haber var. Yarın ülkenin batısında gök gürültülü ve kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Yağışlı havanın Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısından Çarşamba gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu raporu...