TSK birlikleri Afrin'in kuzeyinde buluştu!

Afrin'de çok önemli gelişme... TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin kuşatması tamamlandı. Açıklamada, "Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" denildi.

AFRİN'DE KUŞATMA TAMAMLANDI

Afrin'de stratejik beldelerden Mabatlı ile Afrin arasındaki bağlantı yolunun kapanmasıyla Afrin kuşatmasının da kısa sürede tamamlanacağı bekleniyordu. Nitekim Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberinde Afrin kuşatmasının tamamlandığı, harekat alanın doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları öğrenildi. Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte Afrin'in dört bir tarafın kuşatılmış oldu.



7 KÖY ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in 4 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısını kesti.

Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Hacı Kasımlı, güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Eşkanşarki köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Astaro köyleri de YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırıldı.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 7'ye yükseldi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 224'ü köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 268'e ulaştı.