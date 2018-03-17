Bir b'aşk'a hikaye

Gençlerin intiharından 'yasakaşk' çıktı. Olay önceki gün Samsun'dayaşandı. Osman Ertekin (20), 2 yılönce Nuray Ertekin ile evlendi. Bursa'dayaşamaya başlayan çiftin bir deçocukları dünyaya geldi. Ancak OsmanErtekin, 15 yaşındaki Belgin Şahin ileyasak aşk yaşamaya başladı. Durumuöğrenen eşi, Bafra'ya dönerken, Ertekinise işlediği bir suç nedeniyle cezaevinegirdi. Boşanmaya hazırlananNuray Ertekin, Facebook'tan "Güngelir sen pişman ben ise mutluolurum"şeklinde paylaşımda bulundu.Cezaevinden çıkan Osman Ertekinise sevgilisi Belgin Şahin'i de alarakBafra'ya gitti. Kavuşamayacaklarınıdüşünen iki sevgili, önceki akşam intiharetmeye karar verdi. Sağlık ekipleriniarayıp, "Biz Kızılırmak'a atlıyoruz"dedi. Ardından da çevredekilerinşaşkın bakışları arasında el ele tutuşupnehre atladı. Azgın sularda sürüklenmeyebaşlayan çift, kayalıklara tutunmayaçalıştı. Yardım çığlıkları atangençler, akıntıya daha fazla dayanamayıncagözden kayboldu. Samsun SualtıArama Kurtarma ekipleri, gece boyuncanehirde kaybolan iki genci aradı.Dün sabah yeniden başlanan aramaçalışmalarında, Belgin Şahin'in cesedibulundu. Osman Ertekin ise bulunamadı.Askerliği gelen Osman Ertekin'in2 gün önce Aydın'dakibirliğine teslim olması gerektiği deöğrenildi.
Erkek arkadaşına sıkı sıkıya sarılan genç kız "Yardım edin. Kimse yok mu? Donuyoruz, kurtarın bizi" diye feryat etti. İkili, çığlıklar arasında akıntıya kapıldı.
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