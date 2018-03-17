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Bir b'aşk'a hikaye

’da evli ve 1 çocuk babası 20 yaşındaki Osman Ertekin ile 15 yaşındaki Belgin Şahin, yasak aşk yaşıyordu. Kavuşamayacaklarını anlayan ikili, Kızılırmak Nehri’ne atlayarak etti

Bir başka hikaye
Gençlerin ından 'yasak aşk' çıktı. Olay önceki gün 'da yaşandı. Osman Ertekin (20), 2 yıl önce Nuray Ertekin ile evlendi. Bursa'da yaşamaya başlayan çiftin bir de çocukları dünyaya geldi. Ancak Osman Ertekin, 15 yaşındaki Belgin Şahin ile yasak aşk yaşamaya başladı. Durumu öğrenen eşi, Bafra'ya dönerken, Ertekin ise işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Boşanmaya hazırlanan Nuray Ertekin, Facebook'tan "Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum"şeklinde paylaşımda bulundu. Cezaevinden çıkan Osman Ertekin ise sevgilisi Belgin Şahin'i de alarak Bafra'ya gitti. Kavuşamayacaklarını düşünen iki sevgili, önceki akşam intihar etmeye karar verdi. Sağlık ekiplerini arayıp, "Biz Kızılırmak'a atlıyoruz" dedi. Ardından da çevredekilerin şaşkın bakışları arasında el ele tutuşup nehre atladı. Azgın sularda sürüklenmeye başlayan çift, kayalıklara tutunmaya çalıştı. Yardım çığlıkları atan gençler, akıntıya daha fazla dayanamayınca gözden kayboldu. Samsun Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gece boyunca nehirde kaybolan iki genci aradı. Dün sabah yeniden başlanan arama çalışmalarında, Belgin Şahin'in cesedi bulundu. Osman Ertekin ise bulunamadı. Askerliği gelen Osman Ertekin'in 2 gün önce Aydın'daki birliğine teslim olması gerektiği de öğrenildi.


Erkek arkadaşına sıkı sıkıya sarılan genç kız "Yardım edin. Kimse yok mu? Donuyoruz, kurtarın bizi" diye feryat etti. İkili, çığlıklar arasında akıntıya kapıldı.


ALDATILAN EŞ NURAY ERTEKİN KOCA OSMAN ERTEKİN


Murat ALHAN
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