TSK'nın gözbebeği dürbünler Afrin'de

Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas OptikÜretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.

ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Sivaslı iş adamları ortaklığıyla kurulan tesisin 2016 yılından bu yana üretim yaptığını belirtti.