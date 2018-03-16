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TSK'nın gözbebeği dürbünler Afrin'de

SİVAS Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Aselsan Hassas Optik Fabrikası'nda üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki silahlarda kullanılıyor.

Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas OptikÜretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.

ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Sivaslı iş adamları ortaklığıyla kurulan tesisin 2016 yılından bu yana üretim yaptığını belirtti.

  • 16 Mart 2018, Cuma 18:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#220;retelim Üretelim

Allah razı olsun devlet ve özel sektör den üniversitelerden savunma sanayimiz için üretenlerimizden milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar üretelim ve daima ARGE ler hedefimiz olsun.

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cevapla 16.03.2018 20:32
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