TSK'nın gözbebeği dürbünler Afrin'de

Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas OptikÜretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.
ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Sivaslı iş adamları ortaklığıyla kurulan tesisin 2016 yılından bu yana üretim yaptığını belirtti.
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Allah razı olsun devlet ve özel sektör den üniversitelerden savunma sanayimiz için üretenlerimizden milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar üretelim ve daima ARGE ler hedefimiz olsun.
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