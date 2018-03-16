Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu aradı.

Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Yıldırım, kalp krizi geçiren İhsanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini, telefonda görüştüğü Füsun İhsanoğlu aracılığıyla iletti.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6'ncı Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı.

Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.

