;
Yol Durumu
  1. Ah kızım
  2. Yerde panik

Yıldırım'dan İhsanoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Yıldırım, kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti

Başbakan Yıldırımdan İhsanoğluna geçmiş olsun telefonu

, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili 'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu aradı.

Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Yıldırım, kalp krizi geçiren İhsanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini, telefonda görüştüğü Füsun İhsanoğlu aracılığıyla iletti.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6'ncı Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı.

Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.

haberin devamı

Etiketler: , ,
  • 16 Mart 2018, Cuma 18:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar