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nedir? Mavi yumurta faydalı mıdır?

Türkiye'nin ile birlikte tanıdığı "" nedir? Mavi yumurtayı diğer yumurtalardan ayıran özellikler nelerdir? Mavi yumurta faydalı mıdır? Mavi yumurta zararlı mıdır? Mavi yumurta nerelerde bulunur? Mavi yumurtanın rengi neden mavidir? Mavi yumurtanın faydaları nelerdir? Mavi yumurta kalbe iyi gelir mi? Mavi yumurta sağlıklı mıdır? İşte mavi yumurta ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

Mavi ve yeşil yumurtaların kolestrolü neredeyse yok denecek kadar azdır. İri boy bir tavuk yumurtası yaklaşık 200-220 mg kolesterol içerir. Ancak "araucana" ırkı tavuklardan elde edilen yumurtalar, diğer tavuk ırklarına göre daha düşük kolesterol içeriğine sahip yumurtalar üretir. Bu ırka ait tavuklardan elde edilen yumurtalar 'sağlıklı yumurtalar' adı altında satılır.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 09:58
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