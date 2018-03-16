Mavi ve yeşil yumurtaların kolestrolü neredeyse yok denecek kadar azdır. İri boy bir tavuk yumurtası yaklaşık 200-220 mg kolesterol içerir. Ancak "araucana" ırkı tavuklardan elde edilen yumurtalar, diğer tavuk ırklarına göre daha düşük kolesterol içeriğine sahip yumurtalar üretir. Bu ırka ait tavuklardan elde edilen yumurtalar 'sağlıklı yumurtalar' adı altında satılır.