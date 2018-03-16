İşte Afrin'de öldürülen YPG'li terörist sayısı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün itibarıyla 55. gün geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin'de 16 köy ve noktayı daha teröristlerden kurtardı. Böylece ilçe merkezine ait dış mahallelerin yaklaşık 600 metre yakınına ulaşılmış oldu. Yerel kaynaklar merkeze yakın bu noktalarda da zaman zaman çatışmalar yaşandığını kaydetti.