O rakamların nasıl hesaplandığını açıkladı



Suriye'nin kuzeyinde devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince icra edilen Zeytin dalı Harekatı kapsamında birliklerin ilerleyişi devam ediyor. Afrin merkezine oldukça kısa bir mesafede olan Mehmetçik, sahada kullandığı kara ve hava unsurları ile çok sayıda teröristi de etkisiz hale getirdi.