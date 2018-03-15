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O rakamların nasıl hesaplandığını açıkladı

TSK ve ÖSO birliklerinde Suriye’de devam eden ve bugün 55. Gününde ola Zeytin Dalı Harekatı’nda ilk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 524 olduğu açıklandı. Güvenlik uzmanları, herkesin merak ettiği ‘bu rakamlar nasıl hesaplanıyor’ sorusunun cevabını açıkladı.


Suriye'nin kuzeyinde devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince icra edilen Zeytin dalı Harekatı kapsamında birliklerin ilerleyişi devam ediyor. Afrin merkezine oldukça kısa bir mesafede olan Mehmetçik, sahada kullandığı kara ve hava unsurları ile çok sayıda teröristi de etkisiz hale getirdi.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 16:12
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