Suriye'nin kuzeyinde devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince icra edilen Zeytin dalı Harekatı kapsamında birliklerin ilerleyişi devam ediyor. Afrin merkezine oldukça kısa bir mesafede olan Mehmetçik, sahada kullandığı kara ve hava unsurları ile çok sayıda teröristi de etkisiz hale getirdi.
O rakamların nasıl hesaplandığını açıkladı
TSK ve ÖSO birliklerinde Suriye’de devam eden ve bugün 55. Gününde ola Zeytin Dalı Harekatı’nda ilk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 524 olduğu açıklandı. Güvenlik uzmanları, herkesin merak ettiği ‘bu rakamlar nasıl hesaplanıyor’ sorusunun cevabını açıkladı.
- Seçim güvenliği ve ittifak yasasında flaş gelişme
- Taşlanarak öldürüldü! Avuçlarından 4 bin TL çıktı
- Afrin'den dev tahliye! TSK koridor açmıştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.