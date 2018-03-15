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Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi

CNN canlı yayınında Afrin hakkında değerlendirmelerde bulunan Rick Francona, YPG'li teröristlerin Türkiye'nin gücüne karşı koyamayacağını söyledi.

Amerikalı analist YPGye Afrinde şans vermedi

Türkiye'nin; Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Amerika'nın YPG için kurduğu kirli planları alt üst etti.

Örgüte devlet hayali kurduran Amerika, bölgede kullandığı teröristlerden ümidini kesti.

AMERİKA YPG'Yİ SATTI
CNN'de ekrana gelen programda Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Amerikalı askeri analist Rıck Francona, ülkesinin Afrin konusundaki tavrını da ortaya koydu.

"TÜRKİYE'NİN ATEŞ GÜCÜNE KARŞI DURAMAZLAR"
Afrin'i işgal altında tutan YPG'li teröristlere Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında şans vermeyen Francona, teröristlerin Afrin'den vazgeçmek zorunda kalacağını kaydetti.

Amerikalı askeri analist,"Afrin kantonuna muhtemelen bir çözüm getirileceğini düşünüyorum. Kürtler burada vazgeçmek zorunda kalacak, Türkiye'nin ateş gücüne karşı duramazlar." diye konuştu.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 15:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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bamsi bamsi

evet o ypg yi orda sizler palazlandırdınız ,baktınız türkiye ,yi çökertemediniz ,abd ne başka güç kullandırın tavsiyesi yapıyorlar, bizler öyle başka milletlere benzemeyiz ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 15.03.2018 16:07
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