İstanbul sokaklarında terör estiren tinerciler, pırıl pırıl bir genci hayalleriyle birlikte katletti. Sefaköy'de metrobüs durağında tinercilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Gürkan Aras hayatını kaybetti.
Durakta dehşet! İşe girdiği gün öldürüldü
Üniversiteden yeni mezun olan Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy’de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Etiketler: Gürkan Aras , İstanbul , Sefaköy
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