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Durakta dehşet! İşe girdiği gün öldürüldü

Üniversiteden yeni mezun olan , iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, ’de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


sokaklarında terör estiren tinerciler, pırıl pırıl bir genci hayalleriyle birlikte katletti. 'de metrobüs durağında tinercilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki hayatını kaybetti.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 09:13
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