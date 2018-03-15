Böylesi ancak filmlerde olur!

; 21 / 12 17 / 9 12 / 2 9 / 2 14 / 4 16 / 6 13 / 4 18 / 12 9 / -1 18 / 10 18 / 10 15 / 5 16 / 6 19 / 6 10 / 3 15 / 6 13 / 6 8 / 3 13 / 3 13 / 2 17 / 8 14 / 9 14 / 3 13 / 2 16 / 8 18 / 6 17 / 5 16 / 7 15 / 6 14 / 5 8 / 1 14 / 3 16 / 8 15 / 11 13 / 5 12 / 5 19 / 11 16 / 7 12 / 2 14 / 8 18 / 10 15 / 8 14 / 4 16 / 4 9 / 1 12 / 2 13 / 3 13 / 2 15 / 6 13 / 3 17 / 10 16 / 8 16 / 6 12 / 2 16 / 7 17 / 9 16 / 10 20 / 13 14 / 5 12 / 4 11 / 5 13 / 3 14 / 10 15 / 10 18 / 8 13 / 10 18 / 10 12 / 7 12 / 4 19 / 9 15 / 8 13 / 8 13 / 6 14 / 11 15 / 4 11 / 3 10 / 3 15 / 10 9 / 2 14 / 10
Almanya'da ölen iki Türk'ün cenazelerinin karıştığı, birinin Türkiye'de defnedilmesinin ardından Berlin'den gelen telefonla ortaya çıktı.
- 15 Mart 2018, Perşembe 09:26
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.