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'den dev tahliye! koridor açmıştı

'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.

Afrinden dev tahliye! TSK koridor açmıştı

'nin sınırındaki ilçesinde, ve 'nun operasyonu öncesi son 24 saatte ayrılan sivillerin sayısında artış oldu.

Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı.

Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 18:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

İNŞALLAH.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.03.2018 19:10
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