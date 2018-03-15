Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, TSK ve ÖSO'nun operasyonu öncesi son 24 saatte ayrılan sivillerin sayısında artış oldu.
Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı.
Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.
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İNŞALLAH.
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