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'de teröristlerin tuzakları başlarına yıkıldı!

/'lı teröristler tarafından 'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla yola yerleştirilen iş makinesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince vuruldu

Teröristlerin tuzakları başlarına yıkıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla /'lı teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesi vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu bildirildi.

İş makinesinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Vurulan iş makinesinden yükselen dumanlar da görüntülere yansıdı.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 18:21
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