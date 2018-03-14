Yunanistan'dan skandal DHKP-C kararı

Terörist Halaz Secer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyareti öncesi tutuklanan dokuz DHKP-C üyesinden biriydi.

Yunan İstinaf Mahkemesi, geçen hafta da DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın iadesini kabul etmemişti. Bir ay önce de DHKP-C teröristi Mehmet Doğan için aynı karar alınmıştı.

Türkiye yakalanan dokuz DHKP-C'linin iadesini istiyor. Yunanistan daha önce de FETÖ üyesi darbeci sekiz askerin iadesini kabul etmemişti.