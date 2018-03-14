;
Yol Durumu
  1. Aşkına son adım
  2. Kurtar beni kardeşim

Yunanistan'dan skandal DHKP-C kararı

Yunanistan'daki mahkeme, DHKP-C'li teröristler hakkında yeni bir karar daha verdi. Mahkeme, 21 yaşındaki Halaz Secer isimli teröristin Türkiye'ye iade talebini reddetti.

Yunanistandan skandal DHKP-C kararı

Terörist Halaz Secer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyareti öncesi tutuklanan dokuz DHKP-C üyesinden biriydi.

Yunan İstinaf Mahkemesi, geçen hafta da DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın iadesini kabul etmemişti. Bir ay önce de DHKP-C teröristi Mehmet Doğan için aynı karar alınmıştı.

Türkiye yakalanan dokuz DHKP-C'linin iadesini istiyor. Yunanistan daha önce de FETÖ üyesi darbeci sekiz askerin iadesini kabul etmemişti.

  • 14 Mart 2018, Çarşamba 17:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar