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'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi!



İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı 'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken üzerinde bilinmeyen bir nedenle düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.Kazanın ardından bugün, 10 kadının cenazesi 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Cenazeler buradan Kurumu'nda götürüldü. Dün ailelerden alınan DNA örnekleri ile cenazelerden alınan numuneler eşleştirildi ve cenazelerin kimlik teşhisi yapıldı Daha sonra cenazeler ailelerine teslim edildi.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 17:15
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