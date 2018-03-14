İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde bilinmeyen bir nedenle düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.Kazanın ardından bugün, 10 kadının cenazesi 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Cenazeler buradan Adli Tıp Kurumu'nda götürüldü. Dün ailelerden alınan DNA örnekleri ile cenazelerden alınan numuneler eşleştirildi ve cenazelerin kimlik teşhisi yapıldı Daha sonra cenazeler ailelerine teslim edildi.
İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi!
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