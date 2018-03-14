Taşeron kadro sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 700 bin civarı işçinin merakla beklediği taşeron işçilere kadro süreci, birçok kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Sınavlarda işçilere alan dışı sorular sorulmamasının altını çizen Bakan Sarıeroğlu, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde gerekenin yapılacağını açıkladı.
Yetkililerden taşerona kadro sınavıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Taşerona kadro sınavları tüm yurtta devam ederken yetkililer sınav sistemi ve sınav sorularıyla ilgili uyarılarda bulundu.
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