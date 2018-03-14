Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçak, acil iniş koduyla geri dönüş yaptı. İçinde hasta bulunan uçağın arızalandığı belirtildi. Havalimanı geçici bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.



Trabzon Havalimanı'na teknik iniş yapan ve saat 11.30'da havalanan Cesnna 560 tipi ambulans uçağın iniş takımlarında teknik sorun meydana geldi. Mecburi iniş yapacak uçak iki defa pas geçti.



Trabzon Havalimanı'ndan iniş ve kalkış trafiği durduruldu. Uçaklar çevre meydanlara yönlendirildi.



Uçak uzun süre havada turladıktan sonra Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.



İNGİLİZ HASTA İÇİN HAVALANDI

Ambulans uçakta bulunan hastanın tatil için gittiği Doha'da düşerek başını çarptığı, beyin kanaması geçirdiği ve 78 yaşında Paulina Terasa Golding isimli İngiliz bir kadın hasta olduğu belirtildi.