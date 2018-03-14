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'dan flaş açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

'nden yapılan açıklamaya göre operasyonunda bugüne kadar toplamda 3 bin 444 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

TSKdan flaş Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

'nce () 'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ''nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde /KCK/PYD-'li ve 'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 54'üncü güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 51'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 09:51
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