Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.
TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 54'üncü güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 51'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
TSK'dan flaş Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre Afrin operasyonunda bugüne kadar toplamda 3 bin 444 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri , TSK , DEAŞ , PKK , YPG , Afrin , Zeytin Dalı Harekatı
- Mina Başaran'ın üzerindeki ceketin acı hikayesi
- Dünyada bir ilk olacak! SSM'den PULAT açıklaması
- Ünlü meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.