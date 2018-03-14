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’la ortak operasyonun detayları belli oluyor

- arasında 7 aydır süren “’ya operasyon” görüşmelerinde, ’daki 7 kamp ve Mahmur bölgesi için harekât gündemde. Haziranda planlanan operasyon, merkezi yönetimiyle ilk ortak operasyon olacak.


Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ve çevresini kontrol altına almasıyla terör örgütü , silahlı gücünün bir kısmını Musul'un kuzeybatısında, Suriye sınırındaki 'a taşıdı. 14 kez PKK konusunda 'ı uyarırken, Başbakanı Haydar İbadi yönetimi 2017'nin ekim ayına kadar sessiz kalmış, hatta PKK'nın bölgedeki Ezidilerden oluşturduğu silahlı gruplara mali ve askeri destek sunmuştu. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre 'nın, "Operasyon konusunda kararlıyız" mesajları ve girişimi üzerine Bağdat yönetimi, Ankara ile bölgede sorunun çözümü için diplomasi trafiği başlatmıştı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 09:30
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