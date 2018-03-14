

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul ve çevresini kontrol altına almasıyla terör örgütü PKK, silahlı gücünün bir kısmını Musul'un kuzeybatısında, Suriye sınırındaki Sincar'a taşıdı. Türkiye 14 kez PKK konusunda Bağdat'ı uyarırken, Irak Başbakanı Haydar İbadi yönetimi 2017'nin ekim ayına kadar sessiz kalmış, hatta PKK'nın bölgedeki Ezidilerden oluşturduğu silahlı gruplara mali ve askeri destek sunmuştu. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Ankara'nın, "Operasyon konusunda kararlıyız" mesajları ve girişimi üzerine Bağdat yönetimi, Ankara ile bölgede sorunun çözümü için diplomasi trafiği başlatmıştı.