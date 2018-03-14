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Teröristlerden kalleş tuzak

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün 'li teröristler tarafından tuzaklanan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak isteyen bir askerimiz şehit oldu. Her fırsatta alçakça pusu kuran, kahraman askerlerimizi binbir tuzakla şehit etmeye çalışan bu dinsiz terörist grubu bu kez de kutsal kitabımızı tuzakladı.

Teröristlerden kalleş tuzak

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de /KCK/PYD- ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Harekat kapsamında kontrolü sağlanan yerleşim yerlerinde, uzman ekipler teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayınları tek tek imha ediyor.


*Tuzaklanan Kur'an-ı Kerim

YERDEN KALDIRMAK İSTEDİ
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Afrin kırsalındaki Dermaşanlı köyünde arama tarama faaliyeti yürüten birlikteki Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in, teröristlerce el yapımı patlayıcı yerleştirildikten sonra tahrip edilen Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırdığı sırada tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü belirlendi.

Güvenlik kaynakları, askerlerin manevi değerlere yönelik hassasiyetinden faydalanmak isteyen teröristlerin, İslami değerleri hiçe sayarak bu tür kalleş tuzaklar kurduğunu ifade etti.

Benzer tuzaklara karşı bölgede görevli askerlerin uyarıldığını bildiren güvenlik kaynakları, bu tarz eylemlerin hiçbir şekilde harekatı sekteye uğratmayacağını kaydetti.

TERÖRİSTLERİN AKIL HOCASI YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ
Bölgede bugüne kadar binlerce el yapımı patlayıcı ve mayının imha edildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin patlayıcıları kadın iç çamaşırından gıda maddelerinin içine kadar farklı yerlere tuzakladıklarına dikkati çekti.

Bazı patlayıcıların telsiz, cep telefonu gibi cihazlarla uzaktan kumanda edildiğini vurgulayan güvenlik kaynakları, teröristlere bu tür patlayıcıların hazırlanması konusunda yabancı istihbarat örgütlerinin eğitim verdiğini söyledi.

ÇUKUR OPERASYONLARINDA DA AYNI YÖNTEM KULLANILMIŞTI
Güvenlik kaynakları, Afrin'deki el yapımı patlayıcılarla hazırlanan tuzaklama yönteminin aynısının terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Sur, Şırnak merkez ile Silopi, Cizre ve İdil, Hakkari'nin Yüksekova, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki çukur operasyonlarında da görüldüğünü kaydetti.

Nusaybin'de, bir evdeki Kur'an-ı Kerim'e teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, bölgede arama tarama faaliyeti sürdüren asker tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.


(Fotoğraf: Nusaybin'de Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirilmiş EYP tespit edilmişti)

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 10:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

Bu dinsiz imansız hainlerden her şey beklenir ALLAH kahraman Mehmetçiğin yar ve yardımcısı olsun..

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cevapla 14.03.2018 11:45
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