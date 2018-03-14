Tarım işçisinin günlük ücreti arttı

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artışla 66 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 10,7 artışla bin 857 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin "Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı İstatistiklerini" açıkladı.

Buna göre, mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 13,5 artış göstererek 60 liraya, erkek işçi ücretleri yüzde 10,1 artışla 73 liraya yükseldi. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret kadın işçiler için yüzde 8,2 artışla bin 576 liraya, erkek işçiler için ise yüzde 12,1 artışla bin 921 liraya çıktı.

Tarımsal işletmelerde geçen yıl mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2016 yılına göre yüzde 12,7 artarak 66 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 10,7 artarak bin 857 lira olarak hesaplandı.

Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden çapalama için kadın işçilere 53 lira, erkek işçilere 57 lira, hasat için kadın işçilere 65 lira ve erkek işçilere ise 71 lira ödeme yapıldı.

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 79 lira ile Ordu'da, erkek işçiler için ise 104 lira ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük ücret ise kadın işçiler için 36 lira, erkek işçiler için 46 lira ile Hatay'da görüldü.

Sürekli tarım işçilerinde aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere bin 850 lira ile Ankara, erkek işçilere 2 bin 854 lira ile Bursa en yüksek ödeme yapılan iller oldu. En düşük ücretler kadın işçiler için 800 lira ile Samsun'da, erkek işçiler için bin lira ile Kilis'te ödendi.