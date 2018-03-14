Emniyetten 'çakar' açıklaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat 2018 tarihinde gelişen olayla ilgili konuyu tamamen çarpıtarak hem Yelkenci'ye hem de konunun muhatabı il emniyet müdür yardımcısı hakkında yalan beyanlarla şikayetçi olan ilgili başpolis ile beraberindeki diğer polisler hakkında görev yerini terk ettikleri ve görevi kötüye kullandıkları için soruşturma başlattı.

OLAYIN GERÇEK YÜZÜ

Avrasya Tünelinin Fatih ilçesindeki girişinde bir polis memuru tarafından İl Milli Eğitim Müdürü'nün aracı durduruluyor. Polis memuruna valilik protokol kartı gösterilerek araçta İl Milli Eğitim Müdürü olduğu belirtilmesine rağmen çakarın sökülmesi için bir hafta süre verilmesi gerektiği belirtildiğinde ise ısrarını sürdüren polis memuru İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci'nin kaba bir üslupla taksi ile evine gitmesini istiyor.

Şoförün kimliğini, ehliyetini ve aracın ruhsatını alarak yaklaşık bir saat bekleten polis memurunun "aracı aramam engellendi" şeklindeki iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olay yerine gelmesi ile birlikte aracın geçişine izin verilirken polis memurunun "sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun" şeklinde tehdit edildiğinin de gerçek olmadığı ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise vatandaşa kötü muamele yapan, işlem yapmadan 50 dakika bekleten ve görev yerinde bulunmayan 5 polis hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN BASIN AÇIKLAMASI

Yazılı, görsel medya ile sosyal paylaşım sitelerinde "Bir Polis Memurunun durdurduğu araca yazdığı ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı" içeriği ile yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Olayın 28.02.2018 günü İlimiz Fatih ilçesi Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişindeki kontrol noktasında meydana geldiği, görevlilerimiz tarafından "Usulsüz Çakar Kullanımı" nedeniyle durdurulan bir aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir.

İlgili başpolis memuruna uygulama noktasından sorumlu olmasına rağmen durdurulan aracı işlem yapmadan 50 dakika bekleterek vatandaşa kötü muamelede bulunması, görev yerinde personelin yoklamasını almaması ve görev yerine gelmediği belirlenen 5 personeli üstlerine bildirmemesi hususlarından idari soruşturma başlatılmış, Valilik Makamınca hakkında "Görevden Uzaklaştırma" tedbiri uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.