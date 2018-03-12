Türkiye'yi sarsan jet kazasında bilinmeyen detay

Başaran Holding'e ait TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti dün 3 mürettebatı ve 8 yolcusuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti yakınlarındaki Sharjah'tan havalandı. Uçakta bulunanların tümü kadındı. Kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet, hostes Eda Uslu; yolcular ise işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşıydı. Grup, Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüyordu.

'Alçalma' talep etti

Milliyet'te yer alan iiddiaya göre, Türk jetinin pilotu Sharjah'tan kalktıktan sonra kule ile son temasında alçalma talebinde bulundu. Uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi. Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza olduğu ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

Bir başka iddiaya göre ise İran üstündeyken hava trafik kontrol merkeziyle temasa geçen pilotlar, 36 bin feet yani yaklaşık 12 bin metrede uçtuklarını, 37 bin feet yani 12 bin 300 metreye yükselmek için izin istediklerini bildirdiler.

Ancak İran hava sahasındayken temas kesilen uçağın Şehrikürd şehri yakınlarında radardan kaybolduğu belirtildi. Uçağın Türkiye saati ile 17.40'da İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Şehrikürd (Shahrekord) kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki dağlık alanda düştüğü bildirildi. İranlı yetkililer, uçaktaki 11 kişinin hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

UÇAK DÜŞMEDEN ALEV ALDI

İran yerel medyasının görgü tanıklarının ifadelerine dayandırarak verdikleri bilgilerde, uçağın düşmeden önce alev aldığı ve enkazının bulunduğu alandan dumanların yükseldiği bildirdi.

Uçağın düştüğü alana arama-kurtarma ekipleri sevk edilirken, bölgenin engebeli olması nedeniyle çalışmaların zorlukla yürütüldüğü kaydedildi.

Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, bölgedeki kar ve sağanak yağışın çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, uçağın düştüğü bölgeye gitmek üzere 50 kişilik dağcı ekibinin hazırlandığını aktardı. Uçağın düştüğü alana sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin bölgenin engebeli olması nedeniyle güçlükle ilerleyebildikleri ifade edildi.

ENKAZA ULAŞILDI

Uçağın enkazına akşam 21.30 sıralarında ulaşıldı.11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerektiği açıklandı. İran Acil Durum Sözcüsü Mücteba Haledi, enkazın bulunduğu yerde çıkan yangın nedeniyle cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinin çok güç olduğunu belirtti. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

İran'ın Kiyar ilçesinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın enkazının bulunduğu bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiği bildirildi. İran Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, dağlık bölgede düşen uçakta patlama olduğuna dikkati çekti. Fethi, olumsuz hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk uçağının düşmesi nedeniyle üzüntülerini bildirdi.

AİLESİNİN TEK KIZIYDI

Uçaktaki yolcular Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarıydı. Grup, Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüyordu. Ailesinin tek kızı olan Mina Başaran (28) işleri babasından devralmaya hazırlanıyordu. Ekim ayında işadamı Murat Gezer ile nişanlanan Mina Başaran, 2013'te Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu. Başaran Grubu'nun veliahtı olan genç kız geçen ekim ayında Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile nişanlanmıştı. Çift, 14 Nisan'da evlenmeyi planlıyordu.

Ünlü tasarımcı da düşen uçaktaydı

Dubai'den İstanbul'a gelirken İran hava sahasında temas kesildikten sonra düşen Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi iş jetinde bulunanların kimlikleri belirlendi. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet ile Beril Gebeş'in kullandığı jette hostes olarak Eda Uslu'nun görev yaptığı anlaşıldı. Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolcuların Mina Başaran'ın yanısıra Liana Hananel, Zeynep Coşkun, Jasmin Baruh, Aslı İzmirli, Ayşe And, Sinem Akay ve Burcu Urfalı oldukları öğrenildi. Yolculardan Liana Hananel'in aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose'un kurucusu olduğu belirlendi.

'Hiç düşünmeden uçmayı seçtim'

Düşen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in, Milliyet'in daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda pilotluk eğitimi alan genç pilotlara ilişkin haberinde röportaj verenler arasında olduğu ortaya çıktı. Beril Gebeş "23 yaşındayım. jeoloji mühendisliği mezunuyum. Havayollarında pilot olmak istiyorum. Üniversiteden sonra babam 'Yurtdışında mastır mı yapmak istersin, yoksa uçuş okuluna mı gitmek istersin?' diye sorunca hiç düşünmeden uçmayı seçtim. Kursta sadece üç kızız. Herkes 'Kadından pilot olmaz, nasıl evinin kadını olacaksın?' diyor ama hocalarım çok kabiliyetli olduğumu söylüyor. Sabahın altısında da uçtuğum çok oldu. Bıraksalar 24 saat uçarım. Pilot olmak için mesleğimi bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.

Ulaştırma Bakanlığı: Teknik arıza sonrası düştü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, özel uçağın "teknik arıza" çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra Türkiye saati ile 17.40 sıralarında İran'ın İsfahan eyaletinin 80 mil güneybatısına düştüğünü bildirdi. Olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere AFAD ekipleri, Genelkurmay Başkanlığı'nın tahsis ettiği bir uçakla kaza yerine gitmek üzere yola çıktı.