Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Buluşuyor" adlı programa katıldı.
Kadroya alınmayan taşeron işçilerin durumu ne olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron çalışanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Eroğlu kadroya alınmayan taşeron işçilerin durumlarının ne olacağı ile ilgili bilgiler verdi.
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