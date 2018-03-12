Azeri vekilden polis okulunda dostluk mesajı

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun ve Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle Erzurum'a gelen Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Polis Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin'deki Mehmetçiğe selam gönderdi.
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