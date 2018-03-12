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Azeri vekilden polis okulunda dostluk mesajı

Erzurum’da Polis Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.

Azeri vekilden polis okulunda dostluk mesajı

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun ve Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle Erzurum'a gelen Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili , Polis Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin'deki Mehmetçiğe selam gönderdi.

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 15:34
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