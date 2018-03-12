Afrin yalanlarında bugün!

Terör örgütü PYD/PKK yanlıları, sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için farklı yer ve zamanlarda çekilmiş 3 çocuk fotoğrafından kolaj yaparak Afrin yalanlarını tek bir kareye sığdırmaya çalıştı.

SOYKIRIM YALANI

"Afrin'de soykırım yapılıyor" yalanıyla paylaşılan ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan kolajda, üstte yer alan koşan çocuk fotoğrafına montaj yapıldığı tespit edildi.

Afrin'de AFP tarafından çekilen fotoğrafın arka planına, bir patlamaya ait başka bir görüntü yerleştirilerek TSK'nın sivilleri ve çocukları vurduğu algısı yaratılmaya çalışıldı.

Kolajda sol altta yer alan çocuk fotoğraflarının ise Esed rejimi kuşatması altındaki Doğu Guta çekildiği belirlendi.

İNGİLİZ ÇOCUĞU AFRİNLİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Terör örgütleri bu sefer, dünyanın çeşitli yerlerinde çekilmiş patlama ve savaş görüntülerinin yanı sıra bir İngiliz gazetesinin haberindeki görsel üzerinden de manipülasyon yapmak istedi.

Kolajın sağ altında yer alan kanlar içindeki çocuk fotoğrafının, 16 Haziran 2015'te İngiltere'de köpek saldırısına uğrayan 18 aylık bebeğe ait olduğu ortaya çıktı.

The Sun gazetesindeki "Kızgın köpeğin saldırısına uğrayan bebeğe 240'tan fazla dikiş atılacak" başlıklı haberde, annesinin arkadaşının köpeği tarafından saldırıya uğrayan 18 aylık Mayzee-Jo Gaspa'nın dramına yer verildi.

Haberde, köpeğin saldırısı yüzünden neredeyse burnunu kaybedecek olan bebeğin, yüzüne 240'tan fazla dikiş atıldığı belirtildi.

Gaspa'nın annesi olayı "Kızım mutfakta yanımda duruyordu, köpek bir anda burnunu ısırdı ve parçalamaya çalıştı. Ne yapacağımı bilemedim, çığlık atmaya başladım." ifadeleriyle anlatırken, kızını, ancak köpeğin ağzını zorla açarak kurtarabildiğini aktardı.