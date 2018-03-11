Ünlü tiyatro ve ses sanatçısı yaşamını yitirdi

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı 76 yaşında yaşamını yitirdi. Daha önce zatürre teşhisi koyulan ve tedavi altına alınmıştı.

Birçok ünlü yapıma sesiyle katkı sağlayan Subaşı TRT ekranlarında da yıllarca Ramazan aylarında 'İftara Doğru' programında iftar duasını seslendirdi.

76 yaşında hayatını kaybeden usta seslendirme sanatçı Subaşı, bir dönem çocukların sevgili haline halen 'Şirinler' adlı çizgi filminde seslendirmesini yapmıştı.

CENAZESİ 12 MART PAZARTESİ GÜNÜ KALDIRILACAK

Emekliliğin ardından yönetmenlik yapmaya devam eden Nur Subaşı için 12 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenlenecek.

Subaşı'nın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camisii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.

NUR SUBAŞI KİMDİR?

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı 1942 yılında doğdu.

Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yapmıştır.