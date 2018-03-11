Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

İç güvenlik bölgesinde ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda yetiştirilen ''Mavi Bereliler'', zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.
İç güvenlik bölgesinde ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda yetiştirilen ''Mavi Bereliler'', zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.
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