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  1. Feto'nun yeğeninin konuşmaları ortaya çıktı

Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

'de görev yapan Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı'ndan bir asker, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 'ın komutanlığı ziyaretinde ona "mavi bere"nin anlamını anlattı.

İç güvenlik bölgesinde ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda yetiştirilen ''Mavi Bereliler'', zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 13:10
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