TSK ve ÖSO 8 stratejik noktayı daha ele geçirdi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'ndan son durum... Afrin Harekatı'ndan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Harekatta 51. güne girilirken Afrin merkezine sadece 4 kilometre kaldı. Afrin kent merkezi göründü.

STRATEJİK HAVAALANI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ARINDIRILDI

TSK ve ÖSO, Afrin'de 8 köyü daha teröristlerden temizledi. Cinderis-Afrin yolunda stratejik önemdeki Bableit Havaalanı terör örgütünden arındırıldı.

AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in Kastel Keçik, Kara Tepe, Halidiye, Culbul ve Kane Kauer köylerini teröristlerden temizledi. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 140'ı köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 176 bölgeyi kontrolüne aldı.



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3300

20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 3300 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki terör mevzileri uçaklarla vurulmaya devam ediyor.

CİNDERES MAYINLARDAN TEMİZLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in güneybatısında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Cinderes beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

AA'nın aktardığına göre, TSK ile ÖSO, Afrin ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Cinderes belde merkezini 8 Mart'ta bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

Cinderes'te devam eden mayın temizleme çalışmalarıyla bazı aileler evlerine dönmeye başladı.