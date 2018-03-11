Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör yuvalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı karşısında çaresiz kalan terör örgütü PKK, çıkış yolu bulmak için çare aramaya başladı.

Başta ABD olmak üzere emperyalist Batı'dan beklediği desteği alamayan PKK'lılar, Afrin'de devam eden operasyon için Rusya ve ABD'yi suçlarken bir yandan da bölgeye güç takviyesi yapma kararı aldı.