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Suriye'de şok görüntü! Otobüslerle 'e gidiyorlar

Zeytin Dalı Harekatı ile 'de zor günler geçiren terör örgütü YPG, diğer bölgelerde Afrin'e terörist sevkiyatına başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'deki terör yuvalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı karşısında çaresiz kalan terör örgütü , çıkış yolu bulmak için çare aramaya başladı.

Başta olmak üzere emperyalist Batı'dan beklediği desteği alamayan PKK'lılar, Afrin'de devam eden operasyon için Rusya ve ABD'yi suçlarken bir yandan da bölgeye güç takviyesi yapma kararı aldı.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 15:52
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#220;RK MİLLETİ TÜRK MİLLETİ

Türk Ordusu ve Türk Milleti karşısında kimse duramaz.Şu çapulcu sürüsümü duracak.Oraya cehennemi boylamaya gidiyorlar.Eninde sonunda bu amerikan malı örgüt yok olacaktır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.03.2018 16:49
beyaz beyaz

eee ne bekliyoruz , vur gitsin yaarı yolda hepsini...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 11.03.2018 16:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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