Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör yuvalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı karşısında çaresiz kalan terör örgütü PKK, çıkış yolu bulmak için çare aramaya başladı.
Başta ABD olmak üzere emperyalist Batı'dan beklediği desteği alamayan PKK'lılar, Afrin'de devam eden operasyon için Rusya ve ABD'yi suçlarken bir yandan da bölgeye güç takviyesi yapma kararı aldı.
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Türk Ordusu ve Türk Milleti karşısında kimse duramaz.Şu çapulcu sürüsümü duracak.Oraya cehennemi boylamaya gidiyorlar.Eninde sonunda bu amerikan malı örgüt yok olacaktır.
eee ne bekliyoruz , vur gitsin yaarı yolda hepsini...
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