ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrika turu kapsamında gittiği Kenya'da rahatsızlandı. Bakanlık Müsteşarı Steve Goldstein tarafından yapılan açıklamada, Tillerson'ın kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle bugünkü programının iptal edildiği duyuruldu. Reuters'ın haberine göre son günlerde başta Kuzey Kore konusundaki gelişmeler olmak üzere yoğun bir dönem geçiren Tillerson'ın, bu nedenle yorgun düştüğü belirtildi.
Açıklamada, iptal edilen programın daha sonraki günlerde yeniden düzenlenebileceği ifade edildi. Tillerson, Afrika turu kapsamında Etiyopya'nın ardından Kenya'ya gelmişti. Pazartesi gününe kadar Kenya'da olması beklenen Tillerson, daha sonra Cibuti, Çad ve Nijerya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ancak bu planın değişebileceği bildirildi. ABD basını Tillerson'un rahatsızlıktan sonra bir odada 12 saat tutulduğunu iddia ederken bir başka iddia ise "Tillerson görevden alınacak.Bunun için 'sağlık sorunu var'bahanesi uyduruluyor" oldu.
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beyefendi şeytanlık peşindeydi ,yüzümüze gülüp arkamızdan hançer saplıyacaklardı ,ALLAH C,C buna razı olmadı ,
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