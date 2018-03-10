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/ elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

Terör örgütü /'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu. 'ndan bölgeye gelen çok sayıda elebaşı da ilçeden ayrıldı

YPG/PKK elebaşları Afrinden kaçmaya çalışıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütünün ilçede sözde savunma ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı.

AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.

Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esed rejimin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi.

Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor.

Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada / unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, 'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 21:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

Abd köpekleri maçanız sıkmadı mı kahraman Mehmetçiğin önünden kaçın bakalım sizi inlerinize kadar kovalayıp eşek cennetine gönderecekler.. Mehmedim ALLAH yar ve yardımcınız olsun 80 milyon arkanızdayız..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.03.2018 23:23
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