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/'nin sözde özel kuvvetleri arkalarına bile bakmadan kaçtı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü /'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 17:02
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