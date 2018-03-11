Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi.
- Ünlü tiyatro ve ses sanatçısı yaşamını yitirdi
- Afrin'de 6 stratejik bölge ele geçirildi
- Feto'nun yeğeninin konuşmaları ortaya çıktı
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