Erdoğan: "Osmanlı tokadını sadece 3 bin 300 terörist yemedi!"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Sevgili Sakaryalılar, AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, değerli yol arkadaşlarım, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Az önce Bolu'daydık. Bolu'da da salon için salon dışı tıklım tıklım doluydu. Oradan da sizlere selamlar getiriyorum. Dışarıda şu salonun içinin en az iki misli Sakaryalı kardeşim vardı. Onları selamlamadan içeri giremezdim.



Buradan bu muhteşem salondan Bosna Hersek'teki, Kosova'daki, Arnavutluk'taki kardeşlerimi selamlıyorum. Yurt dışındaki tüm kardeşlerimize bizim için, Türkiye'nin başarısı için dua eden tüm mazlum ve mağdurlara sizlerin aracılığıyla selamlar gönderiyoruz. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül dünyamızın sınırları bambaşkadır. Türkiye'nin anlamı 780 bin kilometre karenin katbekat fevkindedir. Biz Edirne'nin, Yozgat'ın meselesi ile hemhal olduğumuz kadar Kırım'daki, Kafkasya'daki, Afrika'daki kardeşlerimizin sıkıntıları ile de dertleniyoruz.

Milletmizle beraber tüm insanlığın huzuru için mücadele eden bir davanın neferleri olan gençlik sizleri de selamlıyorum. Biz birileri gibi çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlardan olmadık. Petrol, altın için coğrafyamızı kan gölüne çevirenlerden de olmadık. Terörle mücadele adına teröristlere destek verenlerden olmadık. Bebek cesetlerinin sahile vurmadığı, Akdeniz'in karanlık sularının kabristana dönüşmediği, daha merhametli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Biz hiç kimsenin ötekileştirilmediği, baskı, zulüm, işkence görmediği dünyaya kavuşmanın mücadelesini veriyoruz. Bizim mücadelemiz ikbal değil, istikbal mücadelesidir. Her kardeşimin, arkadaşımın gayesi, kızıl elması budur. Bizim kızıl elmamız ilayı kelimetullahtır.

Afrin'deyiz, toprak almak için mi? Ülkemizi taciz eden teröristler var ya, işte biz o teröristleri kovalıyoruz. Zannediyorum 3 bin 500'e ulaşmıştır ama buraya gelmeden 3 bin 300'dü etkisiz hale getirilen rakam.

İHTİYAÇ OLDUĞU ANDA SEFER GÖREV EMRİ ÇIKARIRIZ

Komutana sordum, "İhtiyaç var mı?" dedim. Dedi ki "Hamdolsun iyi gidiyoruz." İhtiyaç olduğu anda sefer görev emri çıkarırız, önce ben sonra da hep birlikte yola koyuluruz. Her şeye hazırız, ölmeye de bu teröristleri öldürmeye de.

OSMANLI TOKADINI SADECE 3300 TERÖRİST YEMEDİ, BAŞKALARI DA YEDİ

Gençler Osmanlı tokadını iyi atıyor da, dün hala birlikte yürüdüklerimiz Osmanlı tokadının ne olduğunu iyi anlayamamış. 3300 terörist, sadece onlar Osmanlı tokadını yemedi, başkaları da yedi. Bildiklerimiz çok, kağıda dökeceğimiz zaman da olacak. Ben Şerife bacıları, Nene Hatunları selamlıyorum. Önümüzde 2019 mart var. İnşallah önümüzdeki mart yerel seçimleri, ardından kasım inşallah buna çok iyi hazırlanmamız lazım. Ben Sakarya'yı bugün çok farklı gördüm. Allah sizlerden razı olsun. Salonun için zaten muhteşem.

Şehitlerimizin gerçekten vakur aileleri var. Bu ortaya koydukları, o asalet, hakikaten bizlere örnek teşkil ediyor. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum.

Nasıl şehit kaymakamımızın kanını yerde koymadıysak, bekamıza kasteden soysuzlardan da işledikleri cinayetlerin hesabını muhakkak soracağız, soruyoruz. Biz bu toprakları şehitlerimizin kanları ile yoğurarak kendimize yurt kıldık. Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nden salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını çok iyi öğrensinler. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Hiçbir zaman husumetle yaklaşmadık, hiçbir ülkeyle de ilişkilerimizi zedelemek istemiyoruz. Türkiye'nin dostluğunun kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır.

Sakarya daima şanına yakışanı yaptı ve bize sahip çıktı. Son 16 yıldır, demokrasinin, milli iradenin en büyük destekçilerinden biri oldu. Maşallah Sakarya sözünün eri olduğunu 16 Nisan'da bir kez daha gösterdi. Yüzde 68 gibi Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy oranı ile evet dedi. Tüm Sakaryalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da partisinin il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz" dedi. Erdoğan, "Emin adımlarla yürüyoruz. Sahiplerine adım adım teslim ediyoruz. Biz soytarıların, adilerin, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Yanlış yapıyorsunuz dedik ama bunlar onlarla beraber oldular. 5 bin tır silahı oraya gönderdiler" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Gündüz gece yürümeye var mıyız? Sakarya yola çıktığımız günden bugüne bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Yalnız yürümedik bu yolda. Hep sizinle beraber yürüdük. Yine bundan sonra beraber yürüyeceğiz. Kardeşlerim, mart 2019 mahalli seçimler hazır mıyız? Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri, hazır mıyız? Bu bir kırılma noktası. 2019'daki bu iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor. Ben burada sizden bugün bir şey istiyorum. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Beşer planında hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik. Afrin'deyiz, niye Afrin'deyiz. Teröristlere biz dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız, sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız dedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te boğduk mu?

"AFRİN'E 4-5 KİLOMETRE KALDI"

Afrin'de de şöyle öğlen civarı rakamları aldım. 3300 terörist etkisiz hale getirilmişti. Elhamdülillah iyi gidiyoruz. Daha iyi olacak. Şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz. Nasıl ki, El Rai, Bab, Cerablus, oradaki 2 bin kilometre karelik alanı gerçek sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin kişi evlerine döndü. Biz işgalci değiliz. Biz sadece ülkemize yan bakan teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de yine Afrin'de o teröristleri askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucumuzla ve sağolsunlar çok ciddi bir mücadele ile ÖSO ile beraber kovalıyoruz.

"BU HAREKATA NİYE ZEYTİN DALI DEDİK?"

Niye biz bu harekata Zeytin Dalı dedik? O emin beldeye yemin olsun ki diyor Allah. Bakın bu belde öyle bir belde. Emin adımlarla yürüyoruz. Sahiplerine adım adım teslim ediyoruz. Biz soytarıların, adilerin, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Yanlış yapıyorsunuz dedik ama bunlar onlarla beraber oldular. 5 bin tır silahı oraya gönderdiler. Hani dosttuk? Hani NATO'da beraberdik? Ey NATO, sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın? Diğer ortaklar da bu noktada hep kaçamak oynuyorlar, ikili oynuyorlar. Biz dik durmaya, dürüst olmaya devam edeceğiz.

Ben buradan sizlere ayrıca bir seslenmek istiyorum. Her an ölümle beraber yaşayacağız. Ölecek miyiz? Öleceğiz. Gireceğimiz yer 2 metreküp, ben boydan dolayı biraz daha fazla gösteririm. Öyle. Annelerinizin ayaklarının altını da buradan gidince muhakkak öpün. Cennetin annelerin ayakları altındadır. Annem ayağını çekerdi, derdim ki, ya ana, cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun. Analar bu kadar kıymetli, bu kadar önemli. Karşımda anneler olarak, anne insandır, biz ise insanoğluyuz. Bu kadar önemli bir fark.

"HEPSİNİN ALNINI KARIŞLARIZ"

Birileri Rabia'yı terör örgütü sembolü olarak görüyor, bay Kemal. Bay Kemal, bunun hangisi hoşuna gitmedi, bu bizim Rabiamız. Tek millet ne demek? 81 milyon, tek millet. Tek bayrak, şu bayrağımızın güzelliğine bak. Verdik, verdik, 18 milyon kilometre kareden, 780 bin kilometre kareye düştük. Kimse hesap yapmasın, hepsinin alnını karışlarız. Dinimizi böldürtmeyiz, ezanımıza dil uzatanların da dilini koparırız. İyisiniz, hoşsunuz ama marta iyi hazırlanacağız. Kapı kapı dolaşmaya hanım kardeşlerim, var mıyız? Şurada kapı komşunuz İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, muhteşem. Boğazın altından bir de araç yürütmeye başladık, niye? Bize bu yakışır. Muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak öyle lafla olmuyor bay Kemal. Sana hastaneleri verdiler, batırdın, bitirdin.