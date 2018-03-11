Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olacak.
Meteoroloji uyardı! Buzlanma ve don geliyor...
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Etiketler: Hava durumu , istanbul hava durumu
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