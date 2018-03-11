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Meteoroloji uyardı! Buzlanma ve don geliyor...

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olacak.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 11:06
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