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e-Devlet'teki en faydalı 11 hizmet

Kullanıcı sayısı 36 milyonu geçen e-Devlet'e her gün yeni bir hizmet daha ekleniyor. İşte e-Devlet üzerinden yapılabilen en faydalı 11 hizmet...

e-Devletteki en faydalı 11 hizmet

Kamu başta olmak üzere kurumların sunduğu hizmetlere internet üzerinden ve tek noktadan erişimin kapısı olan e-devlet'in kullanıcı sayısı 36.6 milyonu aşmış durumda. 3 binden fazla hizmetin online olarak sunulduğu e-devlet'teki bu hizmetlerin 1.200'üne iOS ve Android akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden de erişilebiliyor.

Son dönemde soyağacı, şehit ve miras sorgulama gibi yeni servislerle milyonların akınına uğrayan e-devlet platformu üzerinde yer alan 423 kurumun en fazla işinize yarayacak olan servislerini derledi.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 10:51
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Güzel hizmet teşekkürler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.03.2018 10:57
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