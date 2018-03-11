e-Devlet'teki en faydalı 11 hizmet

Kamu başta olmak üzere kurumların sunduğu hizmetlere internet üzerinden ve tek noktadan erişimin kapısı olan e-devlet'in kullanıcı sayısı 36.6 milyonu aşmış durumda. 3 binden fazla hizmetin online olarak sunulduğu e-devlet'teki bu hizmetlerin 1.200'üne iOS ve Android akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden de erişilebiliyor.

Son dönemde soyağacı, şehit ve miras sorgulama gibi yeni servislerle milyonların akınına uğrayan e-devlet platformu üzerinde yer alan 423 kurumun en fazla işinize yarayacak olan servislerini derledi.