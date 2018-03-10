TSK'nın en önemli ateş güçleri arasında yer alan ve terör örgütlerine karşı hem yurtiçi hem de sınırdışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına Obüslerinin 2. versiyonlarının üretilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kalifikasyon testlerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.
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Allah razı olsun devlet ve özel sektör milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar üretelim ve daima ARGE ler hedefimiz olsun.
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