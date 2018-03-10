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üretildi, testi geçti! koparacak

olarak üretilen ve katıldığı operasyonlarda büyük başarı sağlayan T-155 obüslerinin ikinci nesli olan FIRTINA-2'lerin kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.


'nın en önemli ateş güçleri arasında yer alan ve terör örgütlerine karşı hem yurtiçi hem de sınırdışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Obüslerinin 2. versiyonlarının üretilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kalifikasyon testlerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 16:04
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Allah razı olsun devlet ve özel sektör milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar üretelim ve daima ARGE ler hedefimiz olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 10.03.2018 16:46
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