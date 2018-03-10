Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi Afrin'in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.
Artık görüş mesafesinde…
Zeytin Dalı Harekatı'nın 50. gününde TSK ve ÖSO Afrin kent merkezinin çevresindeki köyleri ve tepeleri aldı ve bu tepelere konuşlandı.
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