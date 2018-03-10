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Artık görüş mesafesinde…

Zeytin Dalı Harekatı'nın 50. gününde ve kent merkezinin çevresindeki köyleri ve tepeleri aldı ve bu tepelere konuşlandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi 'in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 16:29
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