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TEM'de feci kaza

TEM Otoyolu'nda Selimpaşa mevkiinde sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi öldü.

TEMde feci kaza

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Balık taşıyan Eşref Aslanoğlu yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada minibüs sürücüsü Aslanoğlu araç içerisinde sıkıştı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • 10 Mart 2018, Cumartesi 10:41
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