TEM'de feci kaza

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
Balık taşıyan Eşref Aslanoğlu yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada minibüs sürücüsü Aslanoğlu araç içerisinde sıkıştı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.