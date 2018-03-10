Geliştirdiği ileri teknoloji silah ve mühimmatlarla Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçiğin gücüne güç katan ASELSAN, bir yandan ileri teknoloji ürünleriyle savunma sanayiine destek verirken diğer yandan da üretilen mühimmatın TSK'nın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
ASELSAN ATOM'u yeniledi
Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda kullanılan ATOM 35 geliştirildi, bundan sonra hareketli terör unsurlarını da vuracak. İşte haberin ayrıntıları...
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Devlet ve özel sektör milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar üretelim ve daima ARGE ler hedefimiz olsun.
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