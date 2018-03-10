Geliştirdiği ileri teknoloji silah ve mühimmatlarla Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçiğin gücüne güç katan ASELSAN, bir yandan ileri teknoloji ürünleriyle savunma sanayiine destek verirken diğer yandan da üretilen mühimmatın TSK'nın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.