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'u yeniledi

Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda kullanılan 35 geliştirildi, bundan sonra hareketli terör unsurlarını da vuracak. İşte haberin ayrıntıları...

Geliştirdiği ileri teknoloji silah ve mühimmatlarla Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçiğin gücüne güç katan , bir yandan ileri teknoloji ürünleriyle savunma sanayiine destek verirken diğer yandan da üretilen mühimmatın 'nın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 10:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Devlet ve özel sektör milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar üretelim ve daima ARGE ler hedefimiz olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 10.03.2018 13:17
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