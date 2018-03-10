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Pilotlar Adana semalarında 'na selam verdi

kongrelerine katılmaya devam eden Erdoğan'a 'ya giderken kahraman pilotlarımız bir süre eşlik etti.

Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanına selam verdi

, Mersin'de kongresine katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3213'e yükseldiğini bildiren Erdoğan, operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

O ANLAR KAMERADA
Mersin'deki temaslarının ardından ikinci durağı olan 'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-16 pilotları da eşlik etti.

Bir süre Erdoğan'ın uçağıyla birlikte hareket eden pilotlarımız, Başkomutan'a selam verdikten sonra uçağın yanından ayrıldı.

O anlara ait görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.




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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 17:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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